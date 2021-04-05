Tarihçi Mustafa Armağan: Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır

Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesinde Akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28.maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır

Bu kadar

Önünde bir engel yok

Yeter ki çıkarımıza olsun



Topunuz Gelin