Bodrum'da deniz manzaralı doğal ve arkeolojik sit alanları ihale yoluyla satışa çıkarıldı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Resmi Gazete’de yayınlanan ilanıyla Konacık ve Göl mahallerinde, içinde doğal ve arkeolojik sit alanı da olan 5 taşınmaz yaklaşık 52 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Bodrum’da, içinde doğal ve arkeolojik sit alanı da olan taşınmazlar yaklaşık 52 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Resmi Gazete’de yayınlanan ilanında, Konacık ve Göl mahallerinde bulunan 5 taşınmaz satılacak.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, yayınlanan ilanda, taşınmazlar toplamda 63 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. İlanda yer alan 5 taşınmazdan 3'ünün içinde zeytinlik olduğu ve 2'nci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu belirtilirken içinde sit alanının olduğu deniz manzaralı bu 3 alan için yaklaşık 40 milyon lira değer biçildi.

İhale şartlarında, komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu maddesi de yer aldı. 14 ve 15 Nisan'da yapılacak olan ihalede yaklaşık 10 milyon TL geçici teminat bedeli belirlendi.