Selvi: 'CHP artı ordu eşittir darbe' denklemi yeniden kuruldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlaması ve sonrasında gelişen olayları değerlendirdi.

Kenan Evren'in anılarını yeniden okuduğunu belirten Selvi, "Sadece Evren’i değil, darbecilerin anılarını okudukça görüyorum ki, darbeler bir günde olmuyor. Darbe zemini bir günde hazırlanmıyor. Darbeler bir süreç. Bildirilerle, manşetlerle, açıklamalarla asker kışkırtılıyor. TSK içinde cuntalar oluşturuluyor. Darbe bir saplantı haline getiriliyor. Bakınız 12 Mart’a" dedi.

"104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sizi şaşırtmasın, 28 Şubat’ın fitilini de önce denizciler ateşlemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Erbakan’ın YAŞ üyelerine verdiği yemekte içki içerek 28 Şubat’ın ilk işaretini vermişti" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

"28 Şubat’ın Genelkurmay Başkanı İsmail Karadayı, Sincan’da tankların yürütüldüğünü televizyonlardan öğrenmişti. Cuntacılık budur işte. 27 Mayısçılar ellerini TSK’nın içinden hiç çekmediler. Talat Aydemir ikinci darbe girişimi sırasında emekliydi. 9 Martçılar ise MBK üyesi emekli askerlerdi. Ama darbecilik ruhlarına sindiği için askerin içindekilerle işbirliği yapıp, darbe girişiminde bulunmuşlardı. Emekli amirallerin bir hedefinin de bu olduğu anlaşılıyor.

'Kimse onlara engel oldu mu?'

Geçmişte irticayı kılıf yapıyorlardı. Laiklik tehlikede diyorlardı. Emekli amiraller ise Montrö’yü kılıf yapmışlar. Emekli amiraller, Kanal İstanbul gündeme geldiği günden bu yana ekranlarda Montrö’yü savunuyorlar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un olmayan bir sözü üzerinden tekrar Montrö gündeme geldiğinden beri de emekli oramiraller, ekranlarda Montrö’yü savunuyorlar. Kimse onlara engel oldu mu? Ne söyleyemiyorlardı da darbe tehdidinde bulunma gereği duydular?

'Emekli amirallere yem etmeyiz'

Peki darbe tehditli bildiriye ne gerek var? Nedir bu demokrasiye parmak sallamak? 'Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir' tehdidi ne anlama geliyor? Bu dil darbe dilidir. Bu dil muhtıra dilidir. Bu dilin sahipleri darbe kışkırtıcılığından hesap vermelidir. Çünkü biz bu demokrasiyi bildirilerle kazanmadık. Biz bu demokrasiyi darağaçlarına, tanklara bedel koruduk. 15 Temmuz’da şehitler verme pahasına, tanklara, savaş uçaklarına, bombalara, kurşunlara karşı durduk. Emekli amirallere yem etmeyiz."

Buna müsaade edilmesi durumunda arkasından daha ağırının gelebileceğini savunan Selvi, "28 Şubat’ta Başbakan Erbakan’a küfreden Osman Özbek isimli general korundu da ne oldu? Arkasından daha ağır baskılar geldi. Seçilmiş Başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Osman Özbek’ten hesap sorulsa, 28 Şubatçılar cesaretlendirilmezdi. O nedenle darbe tehditinde bulunanlara hesap sorulmalı. Yoksa bu iş yol olur" diye yazdı.

Selvi, 27 Mayıs'tan önce 9 Subay olayının yaşandığını belirterek "Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 'Mesele ciddidir. Bu iş, 9 subayın işi değil. Bütün memlekette ordu içinde cuntalar kök salmıştır. Bunların üzerine ciddiyetle gidin, teşkilatı meydana çıkarın' demişti. Ama olmadı. 9 subaydan hesap sorulmadı. 9 subayın tamamı da 27 Mayıs’ın lider kadrosunda yer aldı. 9 subaycılar yakalanınca TSK’daki cuntalar çil yavrusu gibi dağılmıştı. Ancak onlar ceza almayıp, bırakılınca TSK’daki cuntalar yeniden faaliyetlerine başladılar. Ta ki 27 Mayıs darbesine kadar" dedi.

'Yaptığınız açıklama darbe tehdidine destek vermekten başka bir anlama gelmiyor'

Bu emekli amirallerle ilgili soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini, bu bildirinin bir sinyal olabileceğini iddia eden Selvi, "Asıl önemli olan nokta, bunların TSK içinde de bir bağlantılarının, cuntaların olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bunların arasında 28 Şubat ve Cumhuriyet mitingleri bağlantılı isimler var. Celal Bayar’ın, 'Dokuz subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı, 27 Mayıs olmazdı' sözü iktidarın kulağına küpe olmalı" ifadesini kullandı. Selvi, muhalefete yönelik olarak da şu eleştirileri dile getirdi:

"Darbe kokulu açıklama bir demokrasi sınavına dönüştü. Maalesef ki CHP lideri Kılıçdaroğlu , demokrasi sınavında çaktı. 15 Temmuz’a 'kontrollü darbe' diyen CHP lideri, emekli amirallerin darbe tehdidi karşısında ise 'Bu sahte gündem tutmaz' dedi. Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin sahtesi olur mu? 'Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir'in neresi sahte? Açın okuyun darbe bildirilerini, muhtıra metinlerini okuyun, bu cümlenin tıpkısının aynısı orada değil mi? Kılıçdaroğlu, darbeye karşı mısınız, değil mi? Bu bildiriyi onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?

, demokrasi sınavında çaktı. 15 Temmuz’a 'kontrollü darbe' diyen CHP lideri, emekli amirallerin darbe tehdidi karşısında ise 'Bu sahte gündem tutmaz' dedi. Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin sahtesi olur mu? 'Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir'in neresi sahte? Açın okuyun darbe bildirilerini, muhtıra metinlerini okuyun, bu cümlenin tıpkısının aynısı orada değil mi? Kılıçdaroğlu, darbeye karşı mısınız, değil mi? Bu bildiriyi onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Hani darbe olduğunda tankın üzerine çıkacaktınız? Bırakın tankın üzerine çıkmayı, kapıya çıkmayı bile beceremediniz. Yaptığınız açıklama darbe tehdidine destek vermekten başka bir anlama gelmiyor. Nokta.

'CHP üniformasını giydi'

Kılıçdaroğlu böyle der de CHP yöneticileri ondan eksik kalır mı? Grup başkanvekili Engin Özkoç 'Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum' diyerek darbe tehditli bildiriye tam destek verdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise darbe tehditinde bulunanları değil, demokrasiye sahip çıkanları suçladı. '103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir' diye konuştu. Şaşırmadım. Çünkü Öztrak Ailesi her darbede görev üstlenmiştir. Faik Bey belki heyecanlanmış olabilir ama Türkiye eski Türkiye değil. Üzüldüm çünkü CHP yeniden askeri üniformasını giydi. 27 Mayıs darbesinin ünlü formülü olan, 'CHP artı ordu eşittir darbe' denklemi yeniden kuruldu.

'İmamoğlu niye suskun?'