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    103 emekli amiralden sonra eski milletvekilleri de bildiri yayımladı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044194718-103-emekli-amiralden-sonra-eski-milletvekilleri-de-bildiri-yayimladi/

    103 emekli amiralin ardından eski milletvekilleri de bir bildiri yayımladı: "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz."

    103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlaması ve 10'nun gözaltına alınmasının ardından bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi. 

    T24'ün aktardığına göre, 'Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!' başlıklı bildiri metni şöyle:

    "Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi'yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir. İstanbul Sözleşmesinin Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı.

    'Biz de doğru bulmuyoruz'

    Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul'da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye’sinin Lozan Antlaşması’ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz.

    Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez.

    'Hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz'

    Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz.

    Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla."

    Bildiriye imza atan eski milletvekilleri şöyle:

    A.İhsan Köktürk / Zonguldak
    A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul
    Ali Rıza Öztürk /Mersin
    Abdülrezzak Erten / İzmir
    Ahmet Güryüz Ketenci /İstanbul
    Ahmet Küçük​ / Çanakkale
    Ahmet Toptaş​/ Afyon
    Ali Ahmet Ertürk / Edirne
    Ali Aslan / Muğla
    Ali Haydar Erdoğan / İstanbul
    Ali Oksal / Mersin
    Ali Özcan / İstanbul
    Ali Özgündüz​/ İstanbul
    Ali Rıza Bodur / İzmir
    Ali Rıza Ertemur / Denizli
    Altan Tuna / Çanakkale
    Atilla Kart /Konya
    Ahmet Tan / İstanbul
    Barış Can / Sinop
    Bekir Yurdagül / Kocaeli
    Binnaz Toprak / İstanbul
    Bülent Baratalı / İzmir
    Cevdet Selvi​/ Eskişehir/Kocaeli
    Cumhur Yaka / Muğla
    Çetin Soysal​/ İstanbul
    Dilek Akagün​/ Uşak
    Durdu Özpolat / Kahramanmaraş
    Enis Tütüncü​/ Tekirdağ
    Erdal Aksünger / İzmir
    Erdal Karademir / İzmir
    Ergün Aydoğan / Balıkesir
    Esfender Korkmaz / İstanbul
    Fahrettin Üstün / Muğla
    Feramuz Şahin / Tokat
    Gökhan Durgun / Hatay
    Güldal Mumcu / İzmir
    Güldal Okuducu / İstanbul
    Hakkı Ülkü / İzmir
    Halil Ünlütepe / Afyon
    Hasan Ören / Manisa
    Haşim Oral / Denizli
    Hulusi Güven​/ Adana
    Hüsnü Bozkurt / Konya
    Hasan Gemici / >Zonguldak
    İbrahİm Özdiş​ /Adana
    İsmail Değerli​ / Ankara
    İsmail Özay / Çanakkale
    İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara
    Kemal Anadol​ / İzmir
    Kemal Ekinci​/ Bursa
    Mehmet Boztaş / Aydın
    Mehmet Hilal Kaplan​ / Kocaeli
    Mehmet Kesimoğlu​/ Kırklareli
    Metin Arifağaoğlu​/ Artvin
    Mustafa Kul / Erzincan
    Mustafa Özyürek / İstanbul
    Nadir Saraç / Zonguldak
    Namık Havutça / Balıkesir
    Necati Yılmaz / Ankara
    Necla Arat / İstanbul
    Nevin Gaye Erbatur​/ Adana
    Nur Serter / İstanbul
    Oğuz Oyan / İzmir
    Orhan Düzgün / Tokat
    Orhan Eraslen​ / Niğde
    Orhan Sür / Balıkesir
    Orhan Ziya Diren / Tokat
    Osman Korutürk / İstanbul
    Ömer Çiftçi / Ankara
    Rasim Çakır​/ Edirne
    Sacit Yıldız / İstanbul
    Salih Gün / Kocaeli
    Sedat Uzunbay / İzmir
    Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun
    Selçuk Ayhan​/ İzmir
    Selehattin Öcal / Ankara
    Sena Kaleli / Bursa
    Süleyman Çelebi / İstanbul
    Süleyman Genç / İzmir
    Şahin Mengü​/ Manisa
    Şevket Arz / Trabzon
    Şevki Kulkuloğlu / Kayseri
    Şinasi Öktem​/ İstanbul
    Şükrü Babacan / Kırklareli
    Şükrü Sina Gürel / İstanbul
    Tolga Çandar​/ Muğla
    Tuncay Ercenk / Antalya
    Turgay Develi​ / Adana
    Turgut Dibek​/ Kırklareli
    Türkan Miçoğulları​/ İzmir
    Uluç Gürkan​/ Ankara
    Vedat Yücesan / Eskişehir
    Vezir Akdemir / İzmir
    Yaşar Ağyüz​/ Gaziantep
    Yılmaz Kaya​/ İzmir
    Yüksel Çorbacıoğlu​/ Artvin

    Etiketler:
    Montrö Sözleşmesi, Montrö, Türkiye, Bildiri, Emekli, Amiral
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