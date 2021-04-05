Adalet Bakanı Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül, 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.