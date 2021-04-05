Eşiyle tartışıp evini terk eden yaşlı adam camide uyurken bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, komşu ilçe olan Alaşehir'deki bir camide uyurken bulundu.

Manisa Kula'da yaşayan 70 yaşındaki Mahmut Harman, iddiaya göre 3 Nisan Cumartesi günü eşi Mediha Harman ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Yanına az miktarda para alıp ortadan kaybolan yaşlı adamdan haber alınamayınca, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar edilmesiyle arama çalışmaları başlatıldı.

4 Nisan Pazar günü, sabah saatlerinde başlayıp hava kararıncaya kadar devam eden ve AFAD tarafından destek verilen arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmayınca, jandarma ekipleri yaşlı adamın son görüldüğü bölgeden Alaşehir ilçesine gidebilme ihtimaline karşı, Alaşehir ilçesinde kamera incelemesine başladı.

Kula'dan Alaşehir ilçesine giderken yol üzerinde bulunan Baklacı Mahallesi'ndeki bir işyerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Mahmut Harman'ın tek başına yürüdüğünü tespit etti. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaşırken, yaşlı adamın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Pazar Camisi’nde uyuduğu tespit edildi.

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ve kayıp şahsın akrabaları ile birlikte yaşlı adam bulunurken, savcılık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındı. Yaşlı adam, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Yaklaşık 40 saat sonra bulunan yaşlı adamın, eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı, mahalle çevresinde bir süre vakit geçirmesinin ardından yürüyerek Alaşehir ilçesine gittiği tahmin ediliyor.