DHA: Gözaltına alınan emekli amirallere üç soru sorulacak

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan haberde, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları bildirinin ardından gözaltına alınan emekli amirallere üç soru yöneltileceği ileri sürüldü.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları bildiri sonrası haklarında soruşturma başlatılan emekli amirallerle ilgili 'Emekli amiraller soruşturmasında 3 kritik soru' başlıklı bir haber yayınladı.

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasıyla başlatıldığı hatırlatılan haberde, şunlar yer aldı:

"Soruşturmada, imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek 3 kritik soruya Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup, olmadıklarının sorulacağı öğrenildi."

Haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da; Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da; Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alındı.

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tebliğ edildi.