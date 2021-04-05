Bursa’da sağanak yağış: Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber derelerde taşkın meydana geldi. Birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Bursa İnegöl'de dün gece etkili olan sağanak yağmur etkisini arttırdı. Yağışlarla birlikte Cerrah, Kalburt ve Bedre dereleri taştı. Suların yükselmesiyle Kalburt ve Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayan köprü yolu sular altında kaldı, trafiğe kapatıldı. BUSKİ ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan deredeki suların yükselmesiyle birçok tarım arazi de sular altında kaldığı öğrenildi.