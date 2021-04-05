Oyunculuk eğitimi alan Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'deki evinde cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu.

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Ölüm nedeni beyin kanaması

Şüpheli ölüm üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm nedeninin beyin kanaması olduğu kaydedildi.

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından dün memleketi Hatay'da Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.