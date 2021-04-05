4 gencin ölümüne 'fakir kokaini' neden olmuş

Manisa’da, bir arkadaşları aşırı dozdan ölünce, intihar videosu çekip canlarına kıyan gençlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kan örnekleri incelenen gençlerin kısa sürede bağımlılık yapan 'delirten uyuşturucu' ya da 'fakir kokaini' olarak bilenen 'Kristal met' kullandığı belirlendi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, biri uyuşturucudan diğer 3'ünün de av tüfeğiyle intihar eden dört genç ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, gençlerin alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' ya da 'fakir kokaini' olarak bilenen 'Kristal met' denilen uyuşturucu madde bulundu.

En tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olan 'Kristal met' diğer adıyla metamfetamin kullanan kişilerde pozitif düşüncelerin yerini negatif düşüncelere bıraktığı ve bu durumun da intiharlara yol açtığı öğrenildi. Gençlerle ilgili adli tıpta hazırlanan rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'Şizofren semptomları ortaya çıkıyor'

Uzmanlar, bu maddeyi kullananlarda şizofren semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yokluğunda ise arkadaşları ve ailelerini düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.

'Kristal met'in Amerika tarafından savaşa giden askerlerin açlık, susuzluk yaşamamaları ve insanı duygularını kaybetmeleri için üretildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçen 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin, kuaför Neşet Dalgın, elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu almıştı. Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı almıştı.

İntihar öncesi veda videosu çekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal'ın cesedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giderek, av tüfeğiyle intihar etmişti.