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    Saadet Partili Kaya: Milletin gerçek gündemi konuşulmasın diye ardı ardına suni gündem başlıkları üretiyorlar

    © Fotoğraf : Milli Gazete
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044196649-saadet-partili-kaya-milletin-gercek-gundemi-konusulmasin-diye-ardi-ardina-suni-gundem-basliklari/

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Türkiye'de suni gündemler yaratıldığını söyledi. Kaya, "İktidar ve ortakları, seçim hesapları uğruna ülkemizi bilerek ve isteyerek derin bir bunalıma sürüklemekte, milletimizin gerçek gündem başlıkları konuşulmasın diye, ardı ardına suni gündem başlıkları üretmektedir" dedi.

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'nin uzun zamandır her yeni güne boğucu ve yorucu bir gündemle uyandığını ifade eden Kaya, "İşte haftanın ilk günü olan bugüne de yine böyle yoğun bir gündemle başladık. İnsanımız, uzunca bir süredir kasıtlı bir şekilde yersiz, gereksiz ve hiç kimseye faydası olmayan konularla meşgul edilmekte ve yaşadığımız derin problemler bu şekilde örtülmeye çalışılmaktadır" dedi.

    "Bırakın son birkaç yılı, şu son birkaç günde yaşadıklarımız dahi büyük bir anormalliğe işaret etmektedir. İnsanımız, normalliği özledi; ülkemizin hızlı bir şekilde 'normalleşmeye' ihtiyacı var" ifadesini kullanan Kaya, şöyle devam etti:

    • "Gecenin bir yarısında bürokrat ve vatandaşlarının uyu(ya)mayıp, yıllardır rutin bir şekilde yayınlanan Resmi Gazete'yi merakla beklediği bir ülke olduk adeta. İnsanlarının yarın sabah neye uyanacağını bilemediği, birkaç saat sonrasını bile öngöremez hale geldiği bir ülke durumuna geldik.
    • Herkes endişeli, herkes kaygılı, herkes mutsuz; herkes adeta diken üstünde yaşıyor. İktidar ve ortakları, seçim hesapları uğruna ülkemizi bilerek ve isteyerek derin bir bunalıma sürüklemekte, milletimizin gerçek gündem başlıkları konuşulmasın diye, ardı ardına suni gündem başlıkları üretmektedir.
    • Değerli arkadaşlar; 'üretmek' ifadesini bilerek ve altını çizerek kullanıyorum. Ekonomide üretimi beceremeyen bir iktidar algıda üretim noktasında her geçen gün kendini aşacak bir performans ortaya koyuyor. Her açıdan üretimi rafa kaldıran iktidar, bunun yerine adeta masa başında 'kamuoyunu nasıl meşgul ederizi' çalışıp, toplumun fay hatlarını harekete geçirecek konuların üretimine odaklanmış durumdadır."

    Hükümetin uzunca bir süredir ülkeyi yönetmek yerine, toplumu ve algıları yönetmeye mesai harcadığını ileri süren Kaya, "Yine aynı şekilde, 'ülkemizi nasıl ayağa kaldırırız' sorusuna cevap aramak yerine; yüzde 50+1'i nasıl buluruz, muhalefet cephesini nasıl dağıtırız bunun matematiği üzerine çalışıyorlar" diye konuştu.

    'Notu kırık her öğrenci gibi, iktidar da başarısızlığına bahane aramakta'

    "Ülkemizin her geçen gün artan bütçe açığını kapatmaya kafa yoracaklarına, her geçen gün artan faiz ve borçlanma maliyetlerine kafa yoracaklarına her geçen gün demokrasi açığını daha da artıran adımları atmakla meşguller" ifadesini kullanan Kaya, ekonomi, adalet, eğitim, tarım, dış politika gibi alanlarda 'iktidarın sınıfta kaldığını' savundu. 

    Kaya, "Notu kırık her öğrenci gibi, iktidar da başarısızlığına bahane aramakta, bulamazsa da üretmeye çalışmaktadır. Rahat ve sıcak koltuklarını bırakıp, Meclis Genel Kurulu'ndaki çalışmalara gelmeyen de kendileri; ardından Meclis iç tüzüğünü hiçe sayarak reddedilen kanunu yeniden oylamaya sunan da yine kendileri" dediği açıklamasına şöyle devam etti:

    • "Meşru siyaset alanını ısrarla daraltarak, kayyım atayarak, milletvekillerini yaka paça gözaltına alarak millet iradesini her gün örseleyenler de kendileri, buna rağmen 'millet iradesi-demokrasi' nutukları atanlar da kendileri. İttifaklarını genişletmek ve ayakta tutmak için her türlü hukuksuzluğu yapanlar da kendileri, muhalefet partilerinin ittifak yapmalarını terörize etmeye çalışanlar da yine kendileri.

    'Bunca güce ve yaşanan onca olaya rağmen, hâlâ mağduriyetten dem vuranlar da yine kendileri'

    • Bunca güce ve yaşanan onca olaya rağmen; hâlâ mağduriyetten dem vuranlar da yine kendileri. Sivil alanı daraltan, insanların fikirlerini ifade etmesine dahi müsade etmeyen, kendilerine karşı olan herkesi 'hain-terörist-darbeci' olarak yaftalayan iktidarın bu aymazlığını da görmezden gelmeyiz. Her anlamda insanların nefes almasına dahi izin vermeyenlerin, bu kadar yıprandığı günlerde bir nebze nefes almasına imkan verecek 'mağduriyet oyunlarına' da figüran olmayacak, seyirci kalmayacağız."

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Türkiye'de siftah yapamadan dükkan kapatan, iflas eden esnafların olduğunu belirten Kaya, "Gelecek hayalini yurtdışında yaşamak üzere kuran gençlerimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek diye uyuyamayan milyonlarca kardeşimiz var. Geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var" dedi.

    "Şimdi açıkça sormak istiyorum bu iç karartan tablonun müsebbibi kim? Sanayicimiz, çiftçimiz, esnafımız mı? Ay sonunu zor getiren, memurumuz, emeklimiz, işçimiz mi?" diye soran Kaya, şöyle devam etti:

    • "Çok açık bir şekilde cevap vermek gerekirse; bu perişan halin tek sorumlusu var o da; ülkeyi yöneten iktidardır, iktidarın meselelere yanlış yaklaşımı, keyfi yönetim anlayışıdır. Allah aşkına bir ülkenin en az 5 yıl görevde kalması hukuken sabit kılınmış Merkez Bankası Başkanı sürekli değişir mi? 2 yılda 4 başkan değiştirildi. Sanki yaşanan kötü gidişatın sorumlusu MB Başkanıymış gibi önce faizleri düşürmedi diye başkan görevden aldılar sonra da faiz arttıracak adamları bulup yine kendileri tayin ettiler.

    'Bir gecede fakirliğimiz katlandı ama bu vahim durum iktidarın umurunda dahi olmadı'

    • Son değişikliğin bu ülkeye yüklediği külfet doların gecelik 1 lira artışı ile 435 milyar liralık yük olmuştur. Bir gecede fakirliğimiz katlandı ama bu vahim durum iktidarın umurunda dahi olmadı! Nasıl olsun ki. Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun Cumartesi günü açıkladığı 'Geçim İttifakı' kampanyamız kamuoyunda geniş bir yankı buldu ve çok yüksek bir takdir ile karşılandı.
    • Saadet Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi, milletin derdi bizim derdimizdir. Suni gündem konularına takılıp kalmadan, milletin yaşadığı sıkıntılara ve bunlara çözüm üretmeye odaklanmayı kendimize şiar edindik. Milletin frekansıyla, Saadet Partisi'nin frekansı aynıdır. Milletin gündemi ile Saadet Partisinin gündemi aynıdır. Birileri 'seçim, seçim' diye ortalığı tozu dumana katmaya çalışsa da; biz bunca gürültünün arasında insanımızın 'geçinemiyoruz' feryatlarına tercüman olacak, her fırsatta gündeme getireceğiz.

    'Milyonlarca insanımızla birlikte 'geçim ittifakı' çatısı altında buluşacağız'

    • Onlar seçim diyecek; biz geçim diyeceğiz! Onlar oy hesapları yapacak; biz çarşı-pazarda can yakan hesabı gündeme taşıyacağız. Onların iktidarlarının sonu gelmesin diye ittifak denklemleri üzerinden kamuoyunu meşgul ettikçe; biz ayın sonu getiremeyen milyonlarca insanımızla birlikte 'geçim ittifakı' çatısı altında buluşacağız.
    • Ve nihayetinde seçim geldiğinde de Saadet Partisi’nin gerek mecliste gerek ülke yönetiminde güçlü bir şekilde yer alması için elimizden gelen bütün gayreti de ortaya koymaktan geri durmayacağız. Bunca sorunlarına rağmen milletimizin umutsuzluğa kapılmaması için çok sebebimiz var."
    Etiketler:
    Bülent Kaya, Ekonomi, gündem, MHP, AK Parti, Saadet Partisi
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