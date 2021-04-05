'Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi'

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiri, 'darbe iması' tartışmalarına neden oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 10 emekli amiral bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. 4 amirale ise yaşları nedeniyle 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Habertürk'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiği ileri sürüldü.

#SONDAKİKA Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 104 amiralin yayınladığı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi https://t.co/dguuq0KNO8 pic.twitter.com/GkwXcjMVB5 — Habertürk (@Haberturk) April 5, 2021

​Emekli amirallerin yayınladığı bildiride ne deniyordu?

Hükümetin ve çok sayıda siyasetçinin 'darbe iması taşıdığını' ifade ettiği bildiri, 3 Nisan 2021'de gece saatlerinde yayınlanmıştı. "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır" ifadesiyle başlayan bildiride, Veryansın TV'nin aktardığına göre şunlar yer almıştı:

"Türk Boğazları, dünyanın en önemli su yollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir.

Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk denizcilerimizin yanındayız."