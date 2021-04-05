İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri için daha önce "Zevzeklik" dediğini hatırlattı. Gözaltılara tepki gösteren Akşener, "Atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız" dedi.