Akşener: Atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri nedeniyle gözaltına alınmasını eleştirdi.
Sözcü gazetesinin aktardığına göre daha önce, gece yarısı yapılan bu açıklama için "Zevzeklik" dediğini hatırlatan Akşener, şunları söyledi:
- "Siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, iktidara şunu söyleme hakkımız doğar: Siyasi partilere, muhalefete ayar vermeyi isteyen hadsizlik ve saygısızlık yapan, bir kısmı sarayda yaşayan bürokratlar var.
- Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partisi ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına hakaret eden, yargıçlardan tutun Saray şürekasına kadar, atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız."
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