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    İntihar için çıktığı falezlerde acıkınca kebap istedi

    İntihar için çıktığı falezlerde acıkınca kebap istedi

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044198999-intihar-icin-ciktigi-falezlerde-acikinca-kebap-istedi/

    Falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan bir adam, acıkınca polisten kebap istedi. Getirilen kebabı yemeyen adam, polisin uzun süren ikna çabası sonucu intihardan vazgeçti. Polis ekibi tarafından ifade için karakola görütülen adam, o sırada gazetecilere de saldırmaya çalıştı.

    Antalya'da yaşayan M.A., falezler üzerinde bulunan bir kafede çay içtikten sonra yanında getirdiği içkiyi içmek istedi. Kafe çalışanlarının içki içemeyeceğini söylemesi üzerine masadan kalkıp, falezlerin uç kısmına giden M.A., intihar edeceğini söyledi.

    Çalışanlar, intihar edeceğini söyleyen adamı engellemeye çalıştı ancak ikna edemedi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adamı ikna etmek için konuşmaya başladı. İkna çabalarına karşılık olarak adam, "Ağabey bırakın atlayayım, ben bir işe yaramam" dedi. 

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    © İHA
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    İntihar girişiminde bulunan adam, acıktığını söyleyerek yan tarafta bulunan kafeden kebap istedi. Bir süre sonra kafe çalışanı tabak içerisindeki kebabı M.A.’ya getirdi ancak istemeyince masaya bıraktı.

    Polis ekiplerinin tekrar uzattığı kebabı yine almak istemeyen M.A.'nın eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Adamı intihardan vazgeçirmeye çalışan eşi, "Hadi gel evimize gidelim" dedi. Bu sırada polislerin ikna çabaları sonuç verdi ve çitlerin üzerinden atlayan M.A., boşluk alana çıkarıldı. Gözyaşı döken adamın eşini ise bir kadın polis teselli etti.

    Çocuklarının yanına götürülen adam, bu sırada çekim yapan gazetecilere de saldırmaya çalıştı. Araya giren polis ekipleri adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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    Etiketler:
    Polis, Kebap, Antalya, falez, İntihar
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