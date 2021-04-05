Galatasaray Kulübü'nden, Galatasaray Lisesi Müdürü'ne istifa çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi müdürü Vahdettin Engin'i "1959 öncesi şampiyonluklar" ile ilgili sözleri sebebiyle istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı takımın resmi İnternet sitesinden 'Maalesef, zaman bizi yine haklı çıkardı!..' başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin’in, dün akşam bir televizyon programında ‘1959 öncesi şampiyonluklar’ ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin’in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde “… Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.” şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin’i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig’i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Maalesef, zaman bizi yine haklı çıkardı!.. pic.twitter.com/Xxkcpqhncy — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 5, 2021

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Vahdettin Engin ne demişti?

Galatasaray Lisesi Müdürü tarihçi Vahdettin Engin'in, Haber Global'e yaptığı "Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir. Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir. Milli Küme'yi tartışmak bile bana saçma geliyor. Bu deplasmanlı normal bir ligdir" ifadelerini kullanmıştı.