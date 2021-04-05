Darbettiği eski eşinin intihar etmesini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

Samsun'da boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen şahsın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Darbettiği eski eşinin tüfekle intiharını önlemek isteyen şahsın, eşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İddiaya göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 49 yaşındaki Ali D., boşandığı ancak aynı evde birlikte yaşadığı eski eşi 51 yaşındaki A.P.'yi aldığı alkolün etkisiyle hakarette bulunarak darbetti. Kadın bu sırada tüfeği alıp kendini öldürmek istedi.

Eski eşine mani olmak isteyen Ali D., A.P.'nin elindeki silahı almaya çalışırken tüfeğin kazara ateş aldığı ve sağ koltuk altından vurularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan A.P.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.