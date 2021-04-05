AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşmaya hakkı yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli amirallerin açıklaması hakkında, "MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır" dedi.

Çelik açıklamasında şunları söyledi:

"Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir. Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.

Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar. Muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğramış biçimiyle karşı karşıyayız.

Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum. Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır.

Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler. Bu kadar sayıda askerin bir araya gelerek bildiri yayımlaması her demokraside anormaldir. Bunu normalleştirmeye çalışanlar zımnen buna destek vermektedir.

Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşmaya hakkı yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Milli Savunma Bakanlığı ve komuta kademesi konuşur.

Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır.

Bu tip işlerin mutlaka yurtdışı bağlantısı oluyor. Bildirinin iç ve dış bağlantısı sorgulanıyor."