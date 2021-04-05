Fatih sondaj gemisi, yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Filyos Limanı’ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası’ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1’e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

Filyos Limanı’ndan ayrılan #FatihSondajGemisi Kuzey Sakarya Sahası’ndaki yeni arama kuyusu, Karadeniz Amasra-1’e doğru ilerliyor.



Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak.#KaradenizAmasra1 pic.twitter.com/S95ZSFTuAx — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) April 5, 2021

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.