Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu'yu tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani-Sadriu'yu, Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik etti. pic.twitter.com/5uouCGQeRE — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 5, 2021

Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun, yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yeni dönemde de pekişeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.