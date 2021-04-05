Emekli Subaylar Derneği'nden MSB'ye yalanlama: Destek ziyareti değil davetti, emekli amirallerin bildirisini kınamadık

MSB'nin "TESUD ve TEMAD Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" paylaşımına TESUD’dan yalanlama geldi. Derneğin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" denildi.