Soylu: Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri hakkında ''Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir'' açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 104 amiralin imzaladığı bildiri hakkında A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında canlı yayında soruları yanıtladı.

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“Bu bir fitne bildirisidir”



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu @suleymansoylu: Seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiridir pic.twitter.com/RYJMggrz2o — A Haber (@Ahaber) April 5, 2021

​Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor.

-Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor.

-Seçilmiş hükümete sınırlar çizen bu bildiride "ben belirleyiciyim" deniliyor.

-Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir.

-Seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiridir.

-Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı.

-Darbelerin muhakkak birlikte iş tuttuğu siyasi operasyon merkezleri vardır.

-Bütün darbelerin hepsinde birbirine benzeyen noktalar vardır.

-Biz Doğu Akdeniz'in ne demek olduğunu biliyoruz. Orada aldığımız inisiyatif Türkiye Cumhuriyeti için bir rüyaydı.

'Darbeyi işaret eden bir bildiridir'

-Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor. Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor.

-Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı.

-Bu 104 kişi, temel özelliği kurmay subay. Bunlar denizci. Biz Doğu Akdeniz'in ne demek olduğunu biliyoruz. Aldığımız inisiyatif, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir rüyaydı. Libya da attığımız adım da öyle.