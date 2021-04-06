İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı Montrö Anlaşması, Kanal İstanbul ve TSK'nın kadrolarıyla ilgili bildiri gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bir paylaşım da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "'Beton Kanal yapılırsa İstanbul…" notunu düştü.

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