Narlıkuyu Doğal Sit Alanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Narlıkuyu Doğal Sit Alanı, yeniden değerlendirilme sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.