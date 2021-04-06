Dışişleri’nden ‘gezici konsolosluk’ uygulaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, pandemi sürecinde oluşan pasaport kuyruklarını, randevu sürelerini kısaltarak azaltmaya çalıştıklarını söyledi.
Kıran, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerinin pasaport kuyrukları ve büyükelçiler kararnamelerine ilişkin eleştirilerine şöyle yanıt verdi:
'Atama usulü aynı'
- Büyükelçi atama süreci bundan önce nasılsa Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi düzenlemesi sonrasında da aynı. Bunun dışında bir atama süreci dün olmadığı gibi bugün de söz konusu değil. (Tecrübeli büyükelçilerin merkeze çekilmesi) Büyükelçilerimizin pek çok kurumumuzda, Bakanlığımızın içindeki pek çok fiilî görevde tecrübelerinden istifade etmeyi çok önemsiyoruz. Tek bir büyükelçimizin dahi tecrübesinin heba olmaması konusunda azami özen gösteriyoruz.
'Dışarıdan atanan yüzde 10'
'Pasaport görev gücü'
- Bakanlığımız bünyesinde bir görev gücü kurduk, randevu sürelerini günlük, anlık takip eden bir ekibimiz. İlk başta randevu sürelerinde çok ciddi gecikmeler yaşanmıştı ama bunu düzeltmeye devam ediyoruz. 2019’da 150-160 binlerde olan pasaport başvuru sayısının sadece bu yıl içinde 600 binleri aşmasını bekliyoruz. Günlük 200-300 olan konsolosluk işlemi sayımız bir misyonda binlere çıkınca, orada fiziken bunun altından kalkmak kolay olmuyor.
'Vatandaşın ayağına gidiyoruz'
- Randevu süreleri kısalarak geriye gelmeye hızla başladı. Merkezdeki çalışma arkadaşlarımızı yurt dışına hızla görevlendirdik. Gezici konsolosluk hizmetlerimizi başlatıp çalışma arkadaşlarımızın vatandaşımızın ayağına gidip orada pasaport başvurularını almasına yönelik tedbirlerimizi aldık, önümüzdeki dönemde başlayacağız.
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