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    Kanal İstanbul

    Yeniçağ yazarı Ağırel, Kanal İstanbul güzergahından arazi satın alanların isimlerini listeledi

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
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    Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, resmi belgelere ulaştığını ifade ederek Kanal İstanbul güzergahından arazi satın alan isimleri sıraladı.

    Kanal İstanbul kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel söz konusu projenin güzergahında arazi satın alan isimleri sıraladı.

    Ağırel, konuyla ilgili olarak dün (5 Nisan 2021) yayımladığı yazısında resmi belgelere ulaştığını belirterek "Toplamda 26.7 milyon metrekare arazi el değiştirmiş. El değiştiren arazilerden en büyük alana sahip ilk 10 şahıs/şirketten 3 tanesi Arap yatırımcı olmuş. 2015 yılından sonra Kanal İstanbul'u duyup arazileri satın almışlar" demişti. Ağırel, şu üç ismi yazmıştı:

    "Adı: Sulaiman Almuhaidib

    Körfez Bölgesi'nin önemli yatırımcılarından Al Muhaidib Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı. Ağaoğlu Maslak 1453'e yatırım kararı almıştı. Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı belirtilen Suudi Arabistanlı iş adamı, Erzurum'a hayvancılık alanında yatırım yapmak için geldi. Ağaoğlu ve Erzurum Belediye Başkanı ile birlikte iş yaptı. 2015 yılında 5 tapu sahibi oluyor. Parsel büyüklüleri 99 bin metrekare!

     Adı: Mohammad Almarzouq ile Khales Issam Almarzooq

    Shurak Al Ajdad Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahipleri. Şirket 2015 yılında 3 milyon 600 bin TL sermaye ile kuruluyor. Fakat ilginçtir hemen Kanal İstanbul'dan 5 tapu ve 125 bin 402 metrekare araziye sahip oluyorlar."

    Bugün yayımlanan yazısında yeni isimler aktaran Ağırel, bunları şöyle sıraladı:

    "Adı: Nagi Binshakh

    Binsheikh İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Bu şirket 9 Şubat 2018 yılında 200 bin TL sermaye ile Seyhan Yılmaz ve Yemen Uyruklu Suudi Arabistan Cidde'de yaşayan Waled Naji Saleh Bın-Sheıkh tarafından kurulmuş. Sonrasında Seyhan Yılmaz hisselerini Suudi Arabistan uyruklu Saleh Nagi Binshakh'a devretmiş. Bu şirket 2018'de 200 bin liraya kurulmasına rağmen toplamda 19 bin metrekare arazi almış.

     Adı: Ahmad Nasser Alswaidan

    CANALHILL Gayrimenkul A.Ş.'nin sahibi. Şirket diğerleri gibi 2018 yılında 1 milyon sermaye ile kurulmuş. Kurucusu Suudi Arabistan uyruklu. Kanal güzergahından 21 bin 688 metrekare araziyi sahiplenmiş.

     Adı: Masood Gheyath Mohammad Gyeyath

    Datum Turkey İnş.A.Ş.'nin kurucusu. 1 Kasım 2017 tarihinde 1 milyon sermaye ile kuruluyor. Kurucusu Dubai'de yaşayan Birleşik Arap Emirlik uyruklu. Yaklaşık 30 bin metrekare araziye sahip.

     Adı: Ahmed Humaid Matar Altayer

    Noora Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi. 14 Temmuz 2017 tarihinde kurulmuş. Dubai'de yaşıyor ve Birleşik Arap Emirlik uyruklu. 1 milyon TL sermaye ile kurulan bu şirket Arnavutköy'de 2015 yılında 79 bin 81 metrekare (2 tapu) sahibi oluyor.
    İşin ilginci SHURAK, CANALHILL, DATUM ve NOORA adlı firmaların Ticaret Sicil Gazetelerindeki adresleri Ziya Gökalp Mahallesi, Karacaoğlan sokak... Yani hepsi aynı adreste kurulmuş gözüküyor.
    Hepsinin yer aldığı adres Ağaoğlu My World Europe… Muhtemelen bir iş merkezi olsa gerek.

     Adı: Bandar Abdulmohsen Alknaway

    HAYA Gayrimenkul İnş. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.'nin kurucusu. 11 Kasım 2015 tarihinde 50 bin Türk lirası sermaye ile Hatip Alpöz ile birlikte bu şirketi kuruyor. Hatip Alpöz, Florya'daki Hatay Sofrasını işleten Mardinli iş insanı. Bu firma toplam 33 bin metrekare arazi almış.
    Buraya kadar yazmış olduğum yabancı firmalardan Shurak Al Ajdad Gayrımenkul, Sulaiman Al Muhaidib ve Noora Gayrimenkul değerli büyüğüm Çiğdem Toker tarafından daha önce yazılmıştı. Ancak dahası var

     Adı: Mustafa Tıraş

    Haznedar-Özel Kolej Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Babası Hasan ve annesi Zehra için kurmuş olduğu 'Hasan Zehra Tıraş Vakfı' bulunmakta. Bu vakıf ile birlikte Afrika ülkelerinde su kuyuları açıyor. Ülke içinde de yardım faaliyetleri düzenleniyormuş. 2013-2014-2015 yıllarında 3 tapu yaklaşık 500 bin metrekare araziye sahip gözüküyor.

     Adı: Erol Tabanca

    Polimeks İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı. Diğer ortaklar Cem Siyahi ve Abdullah Gözener. Türkmenistan'a iş yapıyorlar.
    Bu firmanın ismi daha önce haberlerde çokça yer aldı. Akşam gazetesinden Ufuk Türkyılmaz'ın haberine göre; Bir ihbar üzerine Türkmenistan uçağını durduran gümrük görevlileri 'lavabo' beyan edilen konteynerlerde 1.3 ton altın ele geçirdi.

    Altınların göndericisi ise Polimeks İnşaat olduğu ortaya çıktı. Meğer İran ambargosunu delmek için yapılmış. Şirket bu durumu ise 'Yaşanan olay, ihraç işlemleri sırasında sehven yapılan zamanlama ve prosedürel hatanın yetkililere anlatılamamasından kaynaklı bir durumdur' diyerek açıklamış ve ortada bir kaçakçılık olmadığını savunmuş.

    Capital 500 Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi araştırmasında, 30'uncu sırada yer alıyorlar.

    İşte söz konusu bu firma Kanal İstanbul'da 14 tapu ile 249 bin 780 metrekare arazinin de sahibi.

    Devam edelim…

     Adı: Süleyman Çetinsaya

    Artaş İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı. 1995 yılında Bakırköy Carousel alışveriş merkezinin inşaatını tamamladı ve yüzde 28 hissedarı oldu. Avrupa konutları, Vadi İstanbul, Tema İstanbul'u yapan şirket. Bank Asya kurucularından. FETÖ'nün iş adamlarının çatı örgütlenmesi olan TUSKON'un yönetim kurulu üyesi. FETÖ'nün ilk iş insanları derneği olan, kapatılan İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)'nin de kurucusu.

    Arnavutköy'de 2013 ve sonrasında 10 tapu olmak üzere 578 bin metrekare arazinin de sahibi. Yani Kanal İstanbul'un ihya edeceği isimlerin başında adı, FETÖ ile yan yana olan Çetinsaya da bulunuyor.

    Bitmiyor.

    Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi de 3 parselde 130 bin 122 metrekare alana sahipler. Şirketi yine Süleyman Çetinsaya'nın da içinde yer aldığı Çetinsaya mensubu kişiler kuruyor. Yani toplamda 700 dönümden fazla Kanal İstanbul arazisine sahipler."

    Etiketler:
    isim, Satış, Arazi, Yeniçağ gazetesi, Murat Ağırel, Kanal İstanbul
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