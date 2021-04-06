MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha.. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)