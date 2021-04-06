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    Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104061044202794-nisan-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-yapilmaya-baslandi/

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplamda 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını, lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1300, doktora öğrencilerine ise 1950 TL burs ve kredi ödemesi yaptıklarını ifade etti.

    Her şart ve zamanda öğrencilerin yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

    Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önemi de vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz nokta ortada…İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253’e ulaşmış durumda.Lisans öğrencilerine 2002 yılında 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 TL tutarında kredi ve burs veriliyordu. Bugün verilen tutar ortada."

    Bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Nisan'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.

    Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Nisan, 6 olanlar b, 8 olanlar ise 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

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    Etiketler:
    yüksek lisans programları, Yüksek lisans, Doktora, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim, Öğrenci, burs, Kredi
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