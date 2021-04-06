Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazı evlerde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu. Erbaş, oruçluyken aşı vurulmasında sakınca olmadığını, bu durumun orucu bozmayacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı Ramazan' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: