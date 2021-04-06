Özdağ'dan, Montrö bildirisinin ilk imzacısı emekli amiral Mengi açıklaması: Danışmanım değildi, kendisini tanımam

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiride imzası olan emekli Ergin Mengi'yi tanımadığını ifade ederek, "Ben kendisiyle tanışmam. Benim danışmanım değil" ifadelerini kullandı.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 'darbe iması' tartışmalarına neden olan emekli amiraller bildirisinin ilk imzacısı Ergin Mengi'nin, danışmanı olmadığını, kendisini de tanımadığını ifade etti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Özdağ, yönetim kurulu başkanı olduğu düşünce kuruluşuna Mengi'nin 2017 ocak ile aralık 2020 arasında bilimsel danışmanlık yaptığını ve dışarıdan makaleler yazdığını belirterek "Bende kendisinin telefonu bile yoktur" dedi.

Mengi'nin Ocak 2017 ile 18 Aralık 2020 arasında düşünce kuruluşu için 23 yazı kaleme aldığını saptadıklarını belirten Özdağ, "Bilimsel danışmanlar dışarıdan yazı yazarlar. Burada 29 tane bilimsel danışman var, 8 değişik üniversitede çalışan. Ergin Mengi bunlardan birisi. Ben kendisiyle tanışmam. Benim danışmanım değil" diye konuştu.

'Türkiye Cumhuriyeti’ne ve anayasaya sadık subay ve amirallerdir'

Özdağ, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili 'haberiniz' adlı internet sitesine yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Bildiriyi yayınlayan amiraller 2007 sonrasında FETÖ’nün; Ergenekon, Balyoz ve Casusluk kumpaslarına maruz kalmış vatansever, Atatürkçü Türk subayları ve amiralleridir. Bu subay ve amirallerin büyük bölümü AKP tarafından desteklenen FETÖ’nün sözde yargıç ve savcıları tarafından kurulan komplolar ile TSK’dan uzaklaştırılmış, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve anayasaya sadık subay ve amirallerdir."

"Bazıları, emekli olmalarına rağmen 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimine karşı meşru hükümetin yanında aktif olarak yer almışlardır… Anayasa ve yasalarımıza aykırı en ufak bir suç unsuru bulunmayan bir bildiri yayınlamaları üzerinden siyasal lince uğramaları kabul edilemez."

104 emekli amiralin Montrö bildirisinin ilk imzacısı olan ve hazırlanmasında rol oynadığı belirtilen Mengi'nin, İYİ Parti'de Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu iddiaları da kamuoyuna yansıdı. İYİ Parti yönetimi ise Ergin Mengi'den zaman zaman danışmanlık hizmeti alındığını, ancak ocak ayı sonu itibariyle de herhangi bir ilişkilerinin kalmadığını açıkladı.

Mengi ile ilgili bir başka iddia ise İYİ Parti'den ihraç edilen ve yargı kararıyla döndükten sonra kendisi istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın yönetim kurulu başkanı olduğu düşünce kuruluşunda görev yaptığı iddiasıydı.