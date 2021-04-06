İsrail uyruklu Türk vatandaşı Beyoğlu'ndaki otel odasında ölü bulundu

İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram, Beyoğlu'ndaki otel odasında ölü bulundu. Vücudunda kesik ve darp izi olmayan Behmoaram'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.