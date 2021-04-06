Gazeteci Melis Alphan’a yedi buçuk yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Melis Alphan’a 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz gazeteci Melis Alphan ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde gazeteci ve yazar olduğunu bildiren gazeteci Alphan, aylık gelirini ortalama 24 bin lira olarak beyan etti.

Alphan, tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştığını söyleyerek, "Ben orada bile değildim. Yöneltilen suçlama, fotoğraftaki insanların tuttuğu bayrak ve flamadır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir örgütle bağlantım var mı? Beraatimi istiyorum" dedi.

Savunmanın ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Alphan'ın 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Alphan ve avukatlarına, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Alphan hakkında 21 Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’tan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, söz konusu görselde PKK flaması ve Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yer aldığı, paylaşıma ‘Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)’ yorumu yapıldığı kaydedilmişti.