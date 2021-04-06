Ömer Çelik'ten Montrö bildirisi açıklaması: Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriyle ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bildirinin gece saatlerinde yayınlandığını hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi olduğu gibi Ankara dışında olduğu bir günde, eski muhtıralarda olduğu gibi gece yarısı bildiri yayınladılar" dedi.

"Ne zaman AB- Türkiye ilişkileri normalleşecek olsa böyle girişimler olurdu. Yine AB liderleri gelmeden 3 gün önce benzer bir şey oldu" ifadesini kullanan Çelik, "Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamaları da değerlendiren Çelik, "Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledim. Keşke çıkıp 'Bu yaptığınız iş yanlış' deseydi" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"Emekli amiraller bu işi yapmasalardı orduya yapmış oldukları hizmetlerle anılacaklardı. Bunlar bilmiyorlar mıydı, ne manaya geleceğini?"

Çelik, bildirinin 'art niyetli' olduğunu belirterek "Bu geçmişteki muhtıralarla aynı düzlemde değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Bu tip bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir. 'Emekli askerler beylik tabancasıyla mı darbe yapacak?' deniyor. Bu iklim oluşturmakla ilgili" görüşünü dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk TV'de bildiriyle ilgili konuşuyor... #CANLI https://t.co/A1O8AGhxPa — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 6, 2021

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