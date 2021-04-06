İzmir'de bisküvi taşıyan konteynerde 91 göçmen yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, deponun önünde bulunan, 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde 91 göçmen yakalandı. Konteyner içerisinde İzmir Limanı'na buradan da yasa dışı yollarla İtalya'ya geçirilmeye çalışıldığı öğrenilen göçmenler, işlemleri için karakola götürüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Çapak Mahallesi’ndeki 2540 Sokak’ta bulunan depoda, konteynerler içinde göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese, saat 10.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 1’i TIR üzerinde yüklü 3 konteyner içinde, bisküvi kolilerinin arkasına saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 göçmeni yakaladı.

Irak, İran, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenlerin oldukça halsiz halde oldukları, tuvalet ihtiyaçlarını da konteyner içerisinde pet şişelere giderildikleri öğrenildi.

Bir göçmen firar etti

Yakalanan göçmenlerden biri, konteynerin kapağı açıldığında jandarmaları karşısında görünce koşarak uzaklaştı. İzini kaybettiren göçmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirledi. Depoyu kimin veya kimlerin belirlediğine yönelik çalışma başlatıldı.

İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde 91 göçmen yakalandı https://t.co/lNgqvr37VW pic.twitter.com/QzrhJFtfhK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2021

​

Göçmenler sonradan bindirilmiş

Ayrıca nakliye firması yöneticilerinin ifadesinde, bisküvi kolilerini dün konteynerlere yükledikleri, kendilerinin bilgisi olmadan gece saatlerinde göçmenlerin konteynerlere bindirildiğini öne sürdükleri belirtildi. Konteyner içerisindeki göçmenlerin TIR'larla önce İzmir Limanına, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya geçirilmek istendiği öğrenildi.

Yakalanan göçmenler, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri tarafından Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirildi. Buradan jandarma karakoluna götürülerek işlemleri yapılacak göçmenlerin daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.