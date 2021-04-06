Ankara Valiliği'nden Gergerlioğlu açıklaması: Kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız

Ankara Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada "Hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" dendi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 'terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkumiyet cezası Yargıtayca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında dile getirilen iddialar' nedeniyle açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: