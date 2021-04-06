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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Asayiş Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

    Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz

    Mehmet Kaman
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104061044207157-bakan-soylu-birilerinin-kucuk-kafalarina-uyup-geriye-gidemeyiz/

    İçişleri Bakanı Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili, "Türkiye'nin bu bildirilere, girişimlere karşı ciddi bir teyakkuzu var. Hiçbir noktasında boş bırakamayız. Dünyada ilk kez sanayi dönüşümlerini dünya ile eş zamanlı olarak yakalamışken birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın talimatıyla Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ortaklığında üretilen Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

    Bakan Soylu, Türkiye'nin dijitalleşmeden korkan değil, onu sürükleyen bir ülke konumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    • "Bir zamanlar Bursa'da 'otomobil üreteceğinize, şeftali üretin' denilen bu ülke bugün kendi uçağını, arabasını üretmenin peşinde, helikopterini ve insansız hava aracını zaten üretip satmaktadır. Her projeye çamur atan, alay edip itibarsızlaştırmaya çalışan kafalar maalesef var.

    'Bir iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini zannedenler var'

    • Hâlâ bizi vesayet dönemlerinin ülkesi gören, bir iki sayfalık bildirilerle had bildireceklerini zanneden, her anlamda emekli olmuş zihniyetler var. Bunlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı kavramaktan çok uzaktır. Kafaları hesap makinelerinin ötesine geçmemiş zihniyetlerdir. Türkiye'nin bu bildirilere, girişimlere karşı ciddi bir teyakkuzu var. Hiçbir noktasında boş bırakamayız. Tarihi fırsatı yakalamışken, dünyada ilk kez sanayi dönüşümlerini dünya ile eş zamanlı olarak yakalamışken birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz. Bu tarihi fırsatı, bu millet adına gelecek nesillerimiz adına tepemeyiz."

    '186 hizmeti e-devlet sistemine taşıdık'

    Bakan Soylu, 186 hizmeti e-devlet sistemine taşıdıklarını belirterek, koronavirüs salgını döneminde seyahat belgeleri dahil olmak üzere birçok meseleyi de e-başvuru üzerinden alıp vatandaşların cep telefonuna iletebilme kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

    Geçen yıl da çay ya da fındık sezonunda memleketlerine gidecek vatandaşların e-başvuruya gittiğini ifade eden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Vatandaşlar nereye gitmek istediğini söyledi, aynı araçla gitmek istediği 3 kişiyi işaretledi; kendi cep telefonuna, gittiği ildeki valiliğe, jandarmamıza bu sistem aynı anda iletildi. Ne vatandaş sıkıntı çekti, ne kağıtla karşı karşıya kaldı. Yolda çevrildiğinde cep telefonundan belgesini gösterdi. Bundan 20-30 yıl önce böyle bir şey söylenseydi herhalde bu bilim kurgu filmi olarak değerlendirilirdi." 

    2017 yılından bu yana 392 milyon 69 bin 875 arşiv belgesini dijitalleştirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, yalınlaşma projesiyle vatandaşlara sunulan hizmetlerde talep edilen toplam 3 bin 214 belgenin 2 bin 167'sinde yalınlaşma sağladıklarını kaydetti.

    Soylu, "2021'deki hedefimiz 350 belge idi. Yılın 3 ayı bitti, 147'sini tamamladık. Yıl sonuna kadar geri kalanını tamamlayıp 3 bin 214 belgenin 2 bin 370'ini kaldırmış, vatandaşımızın üzerinden önemli bir bürokrasi yükünü almış olacağız" dedi.

    'Son 15 ayda parmak izi sistemlerimizde bekleyen 2.5 milyon parmak izini işledik'

    Parmak izinin tüm dünyada standart olarak kullanılan bir uygulama olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

    "Emniyet parmak izi alıyor, jandarma parmak izi alıyor. Nüfus idaresi el ayası alıyor. Değiştirdik, parmak izine geçtik. Hiçbir şey kaybetmedik. El ayası almak 4-5 dakika sürüyordu, parmak izine geçtik tüm işlem süremiz 5 dakikaya düştü. 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren de tam 490 bin 849 olaya ait veriyi sisteme girdik ve yapılan eşleştirmelerle tam 117 bin 648 olayı aydınlattık. Bu olaylardan 3 bin 579'u terör olayı, 2 bin 468'i öldürme, 88 bini ise hırsızlık olayıdır. Son 15 ayda parmak izi sistemlerimizde bekleyen 2.5 milyon parmak izini işledik. Burada 97 bin 258 şüpheli tespiti yaparak adli süreçlere intikal ettirdik ki bunların 3 bin 5'i terör şüphelisi, 1025'i kasten adam öldürme, 599'u cinsel saldırı suçu şüphelileridir. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan üç boyutlu sanal taktik eğitim merkezi, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız yakın alan sanal çatışma merkezlerinin güvenlik kuvvetlerimize önemli katkıları olacak" 

    'E-imzayı kimlik cüzdanlarına koyacağız'

    Ardından Nüfus Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektronik kimlik doğrulama sistemine değinen Soylu, bu projenin farklı kurumlarda hizmet verebilecek vizyon projelerden birisi olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

    • "Bu proje, ülkemizin karşı karşıya kaldığı en temel meselelerden birini çözüyor. Dolandırıcılığı, sahteciliği tamamen ortadan kaldırıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuyla da bu meseleyi yürütüyoruz. E-imza'yı da inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Bunu bankalarımızla, özel sektörlerimizle birlikte gerçekleştirmiş olacağız.
    • Vatandaşımız notere, bankaya, tapuya gittiğinde bilgileri çıkacak; bankalar, tapu kadastro dahil olmak üzere onların da iş yükü azalmış olacak. Bizim birimlerimizin yaptığı analiz programları dünyada eşi ve benzeri olmayan programlardır. Birçok yakalamamızı bu analiz programları sayesinde yapıyoruz. Ulusal veri sözlüğü projesini de İçişleri Veri Merkezi projesiyle eşgüdümlü sürdürüyoruz. İki fazı tamamlandı. Şu an üçüncü fazın 3'te 1'i tamamlanmış durumdadır. Biyometrik veri, tarih boyunca kullandığımız bir veri türüdür. Kovid-19 salgını, bundan sonra yüz tanıma, ses tanıma gibi temassız verilere olan talebi de doğal olarak başka bir evreye geçirecektir. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki biyometrik verilerin güvenli şekilde toplanması için bu projeyi devreye aldık."
    Etiketler:
    Türkiye, Emekli, bildiri, Süleyman Soylu
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