Sezgin Baran Korkmaz'ın yalısı 60 milyon bedelle satışa çıktı

Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz'ın 60 milyon lira ile bedelle satışa çıkan yalısı, ikinci derecede tarihi eser özelliği taşıyor.

SBK Holding’in iştirakleri arasında yer alan ve borç yapılandırması yapan şirketi Mega Varlık’ın halen merkez ofis olarak kullandığı yalı Garanti Bankası tarafından satışa çıkarıldı.

Şirketin merkez olarak kullandığı tarihi yalı, 2014 yılında yine SBK Holding iştiraki olarak bilinen Setap Teknoloji Sistemleri tarafından 14 milyon 500 bin liraya satın alındı.

Beylerbeyi İskele Caddesi’nde 16 kapı numarası olan yalı, 390 metrekare büyüklüğüne sahip. Toplamda 817 metrekare arsa yüzölçümü üstünde yer alıyor. Zeminle birlikte 3 katlı olan yalıda 8 oda ve 1 salon bulunuyor.

Fazıl Bey Yalısı’nın hemen bitişiğinde bulunan yalı, satın alındıktan sonra restore edilerek yenilendi. Boğaz’ın her iki tarafına da hakim konuma sahip ve Çırağan Sarayı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı’nı da görüyor.