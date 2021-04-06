Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bazı emekli amirallerin bildirisi, bir darbenin ön bildirisidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerce yayımlanan bildiriye ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA’yı ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/NaqUZkFwXj — AA Canlı (@AACanli) April 6, 2021

Oktay şunları söyledi:

"Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur. Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz. Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz."

'Gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız'

Konuyla ilgili gereği ne ise yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.