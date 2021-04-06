Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp' şeklindeki sözlerine cevaben bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."

Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2021

​Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı açıklamalarda 'Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söylemişti:

"Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor."