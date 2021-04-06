Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye-AB görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleşen görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.