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    İzmir Belediyesi Bilim Kurulu: 4 haftalık tam kapanma şart

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, artan vaka sayılarına karşı "Yaşam için zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmalı, tüm iş yerleri kapanmalı" diyerek 4 hafta tam kapanma çağrısı yaptı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu kentte artan vakalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

    4 hafta tam kapanma çağrısı yapılan açıklamada, "Aşılama ve kısıtlama önlemlerinin yanı sıra aktif takip yapılması varyant virüse karşı en etkili önlemlerdir. Covid-19 küresel salgınının baskılanabilmesini sağlayacak önlemler için hızlı davranılmalı, bunu başaran ülkelerin uygulamaları izlenmeli ve konuyla ilgili meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri vb. kurumlar ve toplumun her kesimiyle iş birliği yapılmalı, herkesin sürece katılımı sağlanmalıdır" denildi.

    'Zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmalı'

    Büyükşehir Bilim Kurulu tarafından yapılan öneriler ise şöyle sıralandı: 

    - Kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücret verilerek tam kapanma sağlanmalı.

    - Yaşam için zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmalı, tüm iş yerleri kapanmalı.

    - Yüksek ve çok yüksek riskli illere giriş çıkış kısıtlaması getirilmeli, özellikle varyantların yaygın görüldüğü iller arasındaki ulaşım -kısıtlanmalı ve sıkı takibi sağlanmalı.

    - Enfekte kişilerin ülkeye girmelerini engelleyecek önlemler alınmalı

    - Çok riskli ülke ve/veya bölgeler tanımlanmalı, güncellenmeli ve bu bölgelerden girişler bir süreliğine tümüyle durdurulmalı. 

    - Tüm ülkelerden girişlerde negatif test sonucu belgesi aranmalı veya testin girişte yapılması zorunlu tutulmalı. 

    - Varyantların yaygın olduğu ülkelerden girişlerde giriş öncesi test, girdikten sonra test, karantina ve karantina sonu testi zorunlu olmalı.

    - Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sağlık kurumları başta olmak üzere zorunlu iş kolları dışındaki kapalı alanlarda 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemeli.

    - Kuralların herkese eşit uygulanması sağlanmalı, ayrıcalık tanımlanmamalı.

    - Belirtisi olmayan hastaları yakalayıp izole etmek için birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli. 

    Etiketler:
    Karantina, bilim kurulu, İzmir
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