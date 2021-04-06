İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliğine görselli yanıt: Boş konuşmayı bırakın

Çin’in Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından, "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur'lara yaptığınız soykırımı durdurun" notu paylaşıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek tepki içeren bir mesaj yayınlandı. Akşener ve Yavaş, 5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Katliamı'nı eleştirerek olaylarda yaşamını yitirenleri anmıştı.

Yavaş ve Akşener'in, Çin yönetiminin Sincan'ın Barın kentinde 1990'da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına yanıt niteliğindeki açıklamada, “Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” denildi.

Bu paylaşımda Yavaş ve Akşener etiketlendi.

Çin’in paylaşımına İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabından tepki gösterildi. Genel Başkan Meral Akşener’in yer aldığı bir karikatür “Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur’lara yaptığınız soykırımı durdurun” notuyla paylaşıldı.

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