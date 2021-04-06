İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliğine görselli yanıt: Boş konuşmayı bırakın

Yavaş ve Akşener'in, Çin yönetiminin Sincan'ın Barın kentinde 1990'da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına yanıt niteliğindeki açıklamada, “Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” denildi.
Bu paylaşımda Yavaş ve Akşener etiketlendi.
Çin’in paylaşımına İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabından tepki gösterildi. Genel Başkan Meral Akşener’in yer aldığı bir karikatür “Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur’lara yaptığınız soykırımı durdurun” notuyla paylaşıldı.
Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur'lara yaptığınız soykırımı durdurun.#DoğuTürkistan https://t.co/TzoqVzAQDy pic.twitter.com/G6hWIHCSTR— İYİ Parti (@iyiparti) April 6, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)