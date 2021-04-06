Artan vakalar nedeniyle Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti, belediyede ziyaretçi kısıtlaması başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini, belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulamasının yeniden başlatıldıldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde Kovid-19 pozitif vakalarının kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
📣 DUYURU pic.twitter.com/WAXNCVgxKv— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 6, 2021
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