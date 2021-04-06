Emniyetten 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadınların başvuruları reddediliyor' haberine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından mahkemelerin tedbir kararlarını reddettiği iddiasını yalanlayarak, "Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının duyumlara göre itham edilmesi asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Independent Turkish haber sitesinde yer alan ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden sonra tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönünde gerçek dışı ve hangi amaçla yazıldığı belli olan bir haber yer almıştır.

Söz konusu haberde, bir hukukçunun somut kanıtlarla ortaya koyacağı bilgiler yerine duyumlarından hareket edilerek, “karakollara başvuran kadınların 'Aile mahkemesine başvuracaksınız' denilerek geri çevrildiği" iddiasına yer verilmiştir. Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının “duyum"lara göre itham edilmesi asla kabul edilemez.

Habere bahis konuyla ilgili yapılan incelemelerde, İstanbul’da karakola başvuran kadınların “Aile Mahkemesine başvuracaksınız” denilerek geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

“Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda feshedilmesinden sonra 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen 11.727 olayda; 3.162 şiddet mağdur kadına 3.865 koruyucu tedbir, 8.388 şiddet uygulayan erkeğe 33.374 önleyici tedbir kararı verilmiştir.

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

Tekrar ve daha güçlü belirtmek isteriz ki Türk Polis ve Jandarma Teşkilatımız kadınlarımızın her zaman yanındadır. Kimi zaman KADES uygulamasıyla tek dokunuşla kimi zaman Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Güven Masalarıyla teknolojik donanımı ve kapasitesiyle Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için var gücüyle çalışmaktadır.

Unutmamalıyız ki, suç ve ceza kanunlarla belirlenir, haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır.

Bize güvenmeye devam edin.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."