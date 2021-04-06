Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 'Yüzde 80'i buldu'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen."
“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 6, 2021
Eğitimde Bu Hafta
29 Mart-4 Nisan pic.twitter.com/yByYrNr5wf
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