AA : Güvenlik kaynakları, 'Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye ait gözlem noktası yakınında saldırı' iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan güvenlik kaynakları, 'Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna' yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.