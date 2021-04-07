'Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış Rus turistleri durdurmuyor'

Anex Tour, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen tur talebinde istikrarlı artışın devam ettiğini kaydetti.

Şirketin sözcüsü Alyona Hitrova, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Toplu iptaller yok. Nisan ayında charter seferlerinin sayısı giderek artıyor, çünkü Antalya'da yaz sezonu mayısta başlıyor" ifadelerini kullandı.

Hitrova, Türk makamlarının durumu sıkı bir şekilde takip ettiğini, ama kısıtlamaların daha çok yerel halkı ilgilendirdiğini, turistlere minimum seviyede yansıtıldığını söyledi.

Öte yandan Space Travel Genel Direktörü Artur Muradyan, geçen hafta ilk iptal dalgasının yaşandığını bildirdi. Bunun, İstanbul ve Kapadokya turlarıyla ilgili olduğunu kaydeden Muradyan, "Bu iki yerde gerçekten de kısıtlamalar, 3-4 gün planlayanları bozdu. Erteleme süreci başladı. Kendi bağımsız altyapılarına sahip olduğu için kısıtlamaların hiçbir şekilde etkilemediği tatil beldelerindeki otellere gelince, burada talep patlaması görüyoruz" dedi.

Muradyan, Türkiye’de Kovid-19 vakalarındaki artışın henüz Rusları endişelendirmediğini kaydetti.

Intourist de Türkiye’ye rezervasyonlarda iptallerin gözlemlenmediğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Intourist’in, Rusya’nın bir dizi şehrinden Antalya’ya yaz charter programları takvime uygun olarak 1 Nisan’da başladı. Daha önce olduğu gibi, tur iptalleri yalnızca turistlerin kişisel nedenlerinden dolayı oluyor" denildi.