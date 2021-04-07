Aralarında FETÖ ve PKK yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

FETÖ, IŞİD ve PKK yöneticileri ile örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın FETÖ, IŞİD ve PKK yöneticileri ve örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün yöneticisi Fethullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

PKK örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, yöneticileri Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı.

Ayrıca, IŞİD üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.