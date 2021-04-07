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    Soma faciası

    Somalı aileler: Ağzımıza bal sürmek için 'Yeniden yargılıyoruz' diyecekler, biz artık adalete güvenimizi yitirdik

    © AP Photo / Emre Tazegul
    Türkiye
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    Soma maden faciasında oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, "Şimdi, ağzımıza bal sürmek için 'bakın yeniden yargılıyoruz' diyecekler. Biz artık adalete güvenimizi yitirdik" dedi.

    Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında Yargıtay 12. Dairesi, üyelerin değişmesi ile 1 yıl önce verdiği kararı bozdu ve tutuklu sanıkların yeniden yargılanmasını istedi. Karar sonrası tahliye olan 4 sanık 13 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

    Faciada oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, yeniden yapılacak yargılama hakkında Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'e konuştu. Baba Çolak, "Yargıtay 12. Dairesi'nin verdiği karardan sonra adalet bekleme umudumuz bitti. Üstelik, daha önce aynı kararı veren Mahkeme Başkanı Salih Pehlivan'ın karar vereceğini öğrendik. Bunlar, patron ve ölümlerden sorumlu olanları serbest bırakmak için hâkim ve mahkeme değiştirdiler. Şimdi, ağzımıza bal sürmek için 'bakın yeniden yargılıyoruz' diyecekler. Biz artık adalete güvenimizi yitirdik. Çocuklarımız ile birlikte adalet 7 yıl önce toprak altında kaldı. Sadece göstermelik ve formalite yargılama yapacaklar. 301 kişinin ölümünden sorumlu bir kişi tutuklu değil ama onların hakkını savunan avukat tutuklu diyerek bu adalete nasıl güvenelim" dedi.

    Soma maden faciasi
    © AP Photo / Emrah Gurel
    Soma davasında tutuklu yargılanan kimse kalmadı
    Oğlunu faciada yitiren baba İsmail Çolak, ölümlerden asıl sorumlu olan Can Gürkan'ın korkusundan mahkemeye gelmemek için dilekçe verdiğini iddia etti. İstanbul'da ifade vereceğini söyleyen Çolak, "Katliamın birinci sorumlusu Can Gürkan, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe vermiş. Gerekçe olarak can güvenliği olmadığını korktuğunu söylemiş. Ama o buraya gelmeli ve bizler onun yüzüne bakarak içimizdeki acıyı görmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

    Ne olmuştu?

    Manisa'da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı'nda 14 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar 2018 yılında açıklandı ve basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

    Yargıtay 12. Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri sahibi Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik hakkında ilk verdiği kararda, 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesini istemişti. Dairenin 3 üyesinin değişmesinin ardından söz konusu sanıklar hakkında ilk karardan geri dönülerek, bu sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olma ve yaralamaya neden olma suçlarından ceza verilmesine hükmedildi. Yargıtay'ın kararının ardından sanıklar şubat ayında tahliye edildi.

    Etiketler:
    Duruşma, Mahkeme, Yargılama, Soma Kömürleri A.Ş, Soma maden kazası, Soma
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