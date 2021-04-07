'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallerin muvazzaf bağı tespit edilemedi

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan 'Montrö Bildirisi'yle ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli ve Gizem Karakış'ın haberine göre, gözaltında bulunan emekli amirallerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj grupları da incelemeye alındı.

Yine birbirleriyle irtibatlarına ve bildiri öncesinde bir araya gelinip gelinmediği de araştırılıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK)istendi. Araştırma sonrası hazırlanacak rapor doğrultusunda da gözaltındakilerin ifadesi alınacak.

Güvenlik birimleri tarafından yapılan ilk incelemede, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bir bağlantısının tespit edilemediği iddia edildi. Emekli amirallerin bildirisinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, ilgili kurumlar da idari inceleme yaptı. Yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

Başsavcılığın, dijital materyaller de dahil olmak üzere yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından son tespiti yapacağı vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda emekli amirallerin HTS kayıtları ve telefon trafiğini de inceleyecek.