Güvenlik soruşturması teklifinde değişiklik: Öğretmenler soruşturma kapsamına alındı

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, AK Parti ve MHP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı.

İlk kez kamuda görev yapacak ya da yeniden dönüş yapacak personel için güvenlik soruştuması ve arşiv araştırması yapılmasını düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine, maddeleri üzerindeki görüşmelerle devam edildi.

İlk 7 maddesi kabul edilen yasa teklifinde AKP ve MHP önergeleriyle bazı değişiklikler yapıldı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre teklifin ilk halinde 'arşiv araştırması' kapsamında olan öğretmenler; Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatları, Genelkurmay Başkanlığı personeli için zorunlu tutulan 'güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması'nın birlikte yapılacağı personel kapsamına alındı.

'Sıhri hısımları' güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı

Kabul edilen bir başka önergeyle ise kişinin eşi ile birinci derece 'kan ve sıhri hısımları' güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı. Bu duruma göre kişilerin eşinin yanısıra, anne-baba ve çocukları ile eşinin anne babası güvenlik soruşturması kapsamında soruşturulamayacak.

Değerlendirme Komisyonu genişledi

Teklifin 7. maddesinde yapılan değişiklikle de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile elde edilecek verilerin değerlendirilececeği 'Değerlendirme Komisyonu'nun üye sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı.

Komisyon'da kimlerin yer alacağı da ayrıntılı olarak düzenlendi.

Değişiklikle ayrıca, 'milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz' birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirmenin, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki değerlendirme komisyonunca yapılacağı hükme bağlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta muhalefet partilerinin milletvekillerinin oylarıyla reddedilen kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylama, AKP'nin oylamanın içtüzüğe aykırı yapıldığı yönündeki itirazı üzerine yenilenmişti.

AK Parti grubunun neredeyse tam kadro hazır olduğu Genel Kurul'da, oylamanın yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmişti. Ardından yapılan oylamayla da teklifin maddelerine geçilmişti.